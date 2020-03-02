«Вспомнила молодость»: Лолита показала, как стирает музыкантам вещи на гастролях
Артистка рассказала, что уволила костюмера, поэтому теперь «подрабатывает» прачкой после выступлений.
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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Эстрадная певица Лолита Милявская поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram новой серией бьюти-блога. В видеоролике исполнительница показала, как самостоятельно стирает вещи своих музыкантов в раковине.
В подписи к публикации певица объяснила, что занимается этим, потому что уволила своего костюмера. Однако знаменитость не уточнила по какой именно причине. Увольнение одной из сотрудниц команды певицы не стало препятствием для гастролей звезды и ее группы. В ванной комнате отеля Лолита организовала собственную прачечную, в шутку признавшись, что подрабатывает после концертов.
«Мой бьюти-блог. За время немецкого тура из коллектива отчислен костюмер. Вспомнила молодость, стирка в раковине. Зато мои любимые музыканты будут благоухать. Стирать не контрфактными средствами — одно удовольствие! Запах по всей ванной», — подписала ролик звезда.
Российская актриса Регина Мянник между тем заметила, что при отелях всегда есть прачечные, пишет Teleprogramma.pro.
«Лолик, есть же химчистка! Есть стирка в отеле», — написала она.
В комментариях к видео поклонники отметили, что знаменитости под силу преодолеть любое препятствие на пути. Преданные фанаты пришли в восторг от поступка эпатажной певицы.
«Какая вы прекрасная, я восхищаюсь вами!»
«Ну мужчины то могли и сами постирать себе футболки. Эх, Лолита, как всегда, балуете мужчин»;
«С Королевами такое случается…на то они и Королевы, что могут все»;
«Лолита, ты не перестаешь поражать! Серьезно ты можешь выйти из любой ситуации!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита дерзко ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах.
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