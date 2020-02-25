Лолита дерзко ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах

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Ниса Мурзанаева
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56-летняя звезда поделилась видеоотчетом «не подчищенных, рабочих моментов» с выступления в Германии.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская ответила пользователю Instagram, который заподозрил ее в использовании фонограммы на концентрах. Диалог с хейтером состоялся в комментариях под последней публикацией 56-летней знаменитости. Певица разместила видеоотчет с выступлений в Пфорцхайме и Берлине. Поп-дива отметила, что на кадрах «рабочие моменты, не подчищенные и живые».

«Как обычно, под фонограмму, как-то услышала Лолиту вживую — пипец, уже нет голоса, или была не в голосе», — написала злопыхательница.

«За базар отвечаешь?», — ответила подписчику исполнительница.

Instagram @lolitamilyavskaya

Поклонники Лолиты Милявской восхитились дерзостью кумира и стали ее поддерживать.

«Ее талант никуда не пропадет, слишком много опыта, она не певичка-однодневка, чтобы голос стал не „тот“!»

«Нет равных! И с каждым годом все краше и стройнее!»

«А ты попробовала бы попеть после такой нервотрепки с женоподобным мужем, сколько энергии он из нее высосал!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Лолита очаровала поклонников фигурой в купальнике.

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