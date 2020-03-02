«Женщина-вапм!» — Тарханова в дерзком образе показала, как нужно начинать неделю
Поклонники не могли устоять перед такой роковой красоткой и не скупились на комплименты.
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Фото, видео: Instagram @glafiratarhanova, @alexandra_beetle
Российская актриса Глафира Тарханова, прославившаяся после съемок в сериале «Измены», примерила дерзкий и эффектный образ. В соответствии с модными трендами звезда выбрала для фотосессии черное кожаное платье, массивные ботинки, красную рубашку и гетры в тон. Выразительные черты лица она подчеркнула при мощи красной помады, черных стрелок и ярких теней. Получившиеся снимки светская львица опубликовала в Instagram.
«Может понедельник быть дерзким?! Привычно начинать новую неделю, постепенно въезжая в рабочий ритм… А что если сразу: мощно, активно, победоносно?!» — обратилась к подписчикам Тарханова.
Фолловеры были потрясены красотой кумира и не скупились на комплименты в комментариях. Они признались, что не ожидали от артистки такого эксперимента с собственным имиджем, однако он их приятно удивил. Мужчины смотрели на Глафиру, затаив дыхание, а женщины изучали каждую деталь ее образа.
«Вот это женщина-вамп!»
«Браво, с красной помадой смело в бой!»
«Королева на троне!»
«Кармен!»
«Ух, взгляд какой, очень красиво, вам очень идет этот образ!» — восторгались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глафира Тарханова станцевала в свадебном платье.
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