«Женщина-вапм!» — Тарханова в дерзком образе показала, как нужно начинать неделю

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Карина Бернтгольц
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Поклонники не могли устоять перед такой роковой красоткой и не скупились на комплименты.

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Фото, видео: Instagram @glafiratarhanova, @alexandra_beetle

Российская актриса Глафира Тарханова, прославившаяся после съемок в сериале «Измены», примерила дерзкий и эффектный образ. В соответствии с модными трендами звезда выбрала для фотосессии черное кожаное платье, массивные ботинки, красную рубашку и гетры в тон. Выразительные черты лица она подчеркнула при мощи красной помады, черных стрелок и ярких теней. Получившиеся снимки светская львица опубликовала в Instagram.

«Может понедельник быть дерзким?! Привычно начинать новую неделю, постепенно въезжая в рабочий ритм… А что если сразу: мощно, активно, победоносно?!» — обратилась к подписчикам Тарханова.

Instagram @glafiratarhanova

Фолловеры были потрясены красотой кумира и не скупились на комплименты в комментариях. Они признались, что не ожидали от артистки такого эксперимента с собственным имиджем, однако он их приятно удивил. Мужчины смотрели на Глафиру, затаив дыхание, а женщины изучали каждую деталь ее образа.

«Вот это женщина-вамп!»

«Браво, с красной помадой смело в бой!»

«Королева на троне!»

«Кармен!»

«Ух, взгляд какой, очень красиво, вам очень идет этот образ!» — восторгались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глафира Тарханова станцевала в свадебном платье.

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