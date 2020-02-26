«Воздушная невеста»: Глафира Тарханова станцевала в свадебном платье

Актриса Глафира Тарханова исполнила оригинальный свадебный танец в платье невесты. Артистка, которой снова досталась роль выходящей замуж девушки, выложила видео с танцем на своей странице в Instagram.

«Не знаю, как вы, а я сегодня, пожалуй, замуж», — сказала Тарханова в начале ролика.

После этого она начала кружиться с воздушными шариками в руках. Позже к ней присоединился очаровательный песик. Жених в кадре так и не появился.

«Свадьба. Как вам мой свадебный наряд? Туфли в цвет помады. Оцените от одного до десяти. Независимо от того в браке вы или нет, хотелось бы еще раз нарядиться в белое платье?» — засыпала подписчиков вопросами Тарханова в подписи к видео.

Instagram @glafiratarhanova

Судя по комментариям, поклонникам понравился ее свадебный наряд и танец. Пользователи также признавались, что хотят сыграть свадьбу снова, и спрашивали о названии фильма, в котором Глафира сыграет невесту.

«Какая воздушная невеста»;

«Милота! Глашенька, как всегда, безупречна. Десять баллов»

«Хочется еще раз (выйти замуж — Прим. ред.), но с тем же мужчиной. Муж меня полностью устраивает», — написали пользователи.

В комментариях Тарханова добавила, что играет невесту в фильме «Синичка 3». Она предупредила, что смотреть картину лучше без детей. За кого ее лирический герой выходит замуж, актриса говорить не стала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глафира Тарханова поразила поклонников образом загадочной роковой леди.