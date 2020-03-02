«Австралийская Кардашьян» побаловала фанатов новым откровенным кадром

«Австралийская Кардашьян» опубликовала на своей странице в Instagram сексуальное фото, на котором продемонстрировала свои аппетитные ягодицы. «Горячий» снимок Холли-Дейз Коффи сделала на пляже. Модель позирует к камере спиной, стоя в бикини. Шикарные формы звезды скрывают только стринги-ниточки.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Сексуальная серфингистка часто балует своих фолловеров откровенными снимками, однако свежий кадр превзошел все ожидания пользователей сети.

«Красивая»;

«Супер-сладкая»;

«Великолепная»;

«Сегодня у меня день рождения… Спасибо за подарок»;

«Красивое тело у вас, леди», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийская Кардашьян» восхитила фанатов пышными формами в леопардовом бикини.