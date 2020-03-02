«Австралийская Кардашьян» побаловала фанатов новым откровенным кадром
Популярная Instagram-блогерша сделала фотографию на пляже.
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Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy
«Австралийская Кардашьян» опубликовала на своей странице в Instagram сексуальное фото, на котором продемонстрировала свои аппетитные ягодицы. «Горячий» снимок Холли-Дейз Коффи сделала на пляже. Модель позирует к камере спиной, стоя в бикини. Шикарные формы звезды скрывают только стринги-ниточки.
Сексуальная серфингистка часто балует своих фолловеров откровенными снимками, однако свежий кадр превзошел все ожидания пользователей сети.
«Красивая»;
«Супер-сладкая»;
«Великолепная»;
«Сегодня у меня день рождения… Спасибо за подарок»;
«Красивое тело у вас, леди», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийская Кардашьян» восхитила фанатов пышными формами в леопардовом бикини.
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