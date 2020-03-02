Пожар на территории Новолипецкого металлургического комбината тушили по третьему номеру

Пожар полыхает на территории Новолипецкого металлургического комбината тушили по третьему номеру сложности.

«В 17.08 в подразделение пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в цехе прокатки стали и подразделения МЧС выехали по повышенному третьему номеру вызова», — рассказал 5-tv.ru представитель ГУ МЧС России по Липецкой области.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, идет проливка. До маслоподвалов огонь не добрался. Пострадавших в результате инцидента нет.

Группа НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар разгорелся на территории Новолипецкого металлургического комбината.