Актрисе Натэлле Канделаки понадобилась помощь медиков
75-летней артистке стало плохо в Доме актера на Новом Арбате в Москве.
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Советской и российской актрисе Натэлле Канделаки понадобилась помощь медиков. 75-летней артистке стало плохо в «Доме актера» на Новом Арбате в Москве.
Как стало известно 5-tv.ru, Натэлла Канделаки упала в обморок. От госпитализации знаменитость отказалась. Помощь ей была оаказана на месте.
Натэлла Канделаки — известная актриса и танцовщица Большого театра. В ее репертуаре — более сотни театральных образов. Большинство своих ролей она сыграла в Большом, но также была занята и в Центральном Доме актера им. А.А. Яблочкиной.
Актрисе 16 февраля исполнилось 75 лет.
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