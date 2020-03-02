Советской и российской актрисе Натэлле Канделаки понадобилась помощь медиков. 75-летней артистке стало плохо в «Доме актера» на Новом Арбате в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, Натэлла Канделаки упала в обморок. От госпитализации знаменитость отказалась. Помощь ей была оаказана на месте.

Натэлла Канделаки — известная актриса и танцовщица Большого театра. В ее репертуаре — более сотни театральных образов. Большинство своих ролей она сыграла в Большом, но также была занята и в Центральном Доме актера им. А.А. Яблочкиной.

Актрисе 16 февраля исполнилось 75 лет.