Налог на Жучку: «за» и «против» новых сборов с любителей домашних животных

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Проект нового налога для владельцев собак находится в стадии разработки, но зоозащитники уверены, что введение такого вида платежей только ухудшит жизнь четвероногих.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat; 5-tv.ru

В России может появиться новый налог для владельцев собак. Размер платежа пока не уточняется, проект в стадии разработки, его цель — борьба с безответственным отношением к животным.

Но зоозащитники уверены, что введение такого налога только ухудшит жизнь четвероногих. Многие из них окажутся на улице. Нерадивые хозяева избавятся от питомцев, чтобы за них не платить! А некоторым — студентам, пенсионерам — содержание домашнего любимца может стать не по карману.

Так нужен ли новый налог? Алиса Паршакова выслушала все мнения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что налог на собак могут ввести в Якутске.

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