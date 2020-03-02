Налог на Жучку: «за» и «против» новых сборов с любителей домашних животных
Проект нового налога для владельцев собак находится в стадии разработки, но зоозащитники уверены, что введение такого вида платежей только ухудшит жизнь четвероногих.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat; 5-tv.ru
В России может появиться новый налог для владельцев собак. Размер платежа пока не уточняется, проект в стадии разработки, его цель — борьба с безответственным отношением к животным.
Но зоозащитники уверены, что введение такого налога только ухудшит жизнь четвероногих. Многие из них окажутся на улице. Нерадивые хозяева избавятся от питомцев, чтобы за них не платить! А некоторым — студентам, пенсионерам — содержание домашнего любимца может стать не по карману.
Так нужен ли новый налог? Алиса Паршакова выслушала все мнения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что налог на собак могут ввести в Якутске.
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