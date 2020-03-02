Налог на собак могут ввести в Якутске

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По словам мэра города, эта вынужденная мера позволит содержать приюты для бездомных животных, а также заставит владельцев животных лучше следить за своими питомцами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Robin Loznak; 5-tv.ru

В Якутии хотят ввести налог для владельцев домашних собак. Об этом заявила мэр Якутска. По ее словам, мера эта вынужденная: с января начал действовать закон, согласно которому бездомных животных надо отлавливать, стерилизовать и содержать. Заплатить за это мэр Якутска предложила владельцам домашних животных — по примеру Европы.

«В той же самой Европе животные относятся к средствам роскоши и облагаются налогом, что позволило бы содержать приюты и так далее. Там серьезные налоги. На бойцовские породы до 615 евро», — сказала мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Налог, по словам мэра Якутска, заставит владельцев животных лучше следить за своими питомцами. Правда, почему именно они должны платить за отлов бродячих животных, чиновница не уточнила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Китае собака ездит за покупками за рулем детской машинки, пока хозяин отдыхает дома.

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