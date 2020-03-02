«Это же не я там прыгала»: чиновница о видео со стриптизером
Начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Наталья Прилепина прокомментировала ролик, взбудораживший сеть.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera; 5-tv.ru
В сети 2 марта появилось откровенное видео с участием ростовской чиновницы Натальи Прилепиной, которое сразу же попало в поле зрения общественности. На кадрах видно, как рядом с начальником управления торговли и бытового обслуживания города танцует стриптизер.
Сообщается, что якобы ролик был снят на корпоративе ко Дню работника торговли, который отмечается в июле. Пользователи интеренета активно обсуждают запись и задаются вопросами: кто и когда снял его.
По словам Прилепиной, провокационный ролик был записан еще пять лет назад. Наталья утверждает, что ничего порочащего ее честь и достоинство она не сделала, пишет KP.RU.
«Я взрослый человек и ничего порочащего мою честь и достоинства на видео нет. Это же не я там прыгала с голой попой. Вообще для меня это было полной неожиданностью, и вы можете сами увидеть, что я там сижу вся красная от смущения», — рассказала изданию Наталия.
Известно, что сейчас чиновница находится на больничном. Однако, по ее словам, состояние ее здоровья никак не связано с взорвавшим сеть видео.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что подозреваемого в трансляции гей-порно во время Масленицы задержали в Приморье.
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