Подозреваемого в трансляции гей-порно во время Масленицы задержали в Приморье

Полиция Приморья задержала подозреваемого в скандальной трансляции гей-порно на здании администрации Михайловского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

19-летнего жителя села Михайловка в короткие сроки вычислили и доставили в отдел полиции. Там он признался, что с помощью интернета продемонстрировал своим землякам на медиапанно кино для взрослых во время празднования Масленицы.

Прежде житель Приморья занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до шести лет. Пока он заключен под стражу.

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