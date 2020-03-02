Подозреваемого в трансляции гей-порно во время Масленицы задержали в Приморье
19-летний житель села признался в показе кино для взрослых на здании районной администрации.
Закрыть
Смотрите также:
Гей-порно показали на здании районной администрации в Приморье во время Масленицы
25 февраля: что и можно и нельзя делать в Алексеев день или Заигрыш
Как выбрать продукты для блинов на Масленицу — советы от Роспотребнадзора
Масленица 2020: как отмечать древнейший праздник, приметы и традиции
Музыкальный сюрприз получили на День матери пациентки перинатального центра
Руферы с дымовыми шашками поздравили полицейских Петербурга с праздником — видео
Сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник
Видео: Во Владивостоке празднуют День тигра
Сотрудники МВД Петербурга поздравили петербуженок с 8 марта — видео
Путин на гнедом скакуне поздравил сотрудниц московской конной полиции — видео
Праздник для всех: Как в Дагестане отмечают масленицу — репортаж
Видео: «мясные» блины оказались без мяса — результаты народной проверки
Видео: какую начинку для блинов чаще всего предпочитают россияне
Видео: Как правильно выбирать блины на Масленицу
Сотрудница полиции, пригласившая стриптизершу в «подарок» коллегам, уволена
«Оживились мальчики»: МВД Бурятии проводит проверку после «стриптиз-подарка» для полицейских
Глава МВД РФ Колокольцев поздравил личный состав и ветеранов с Днем защитника Отечества
Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил полицейских с профессиональным праздником
Приморцы вышли на митинг в День народного единства
День народного единства в Приморье начался забегом с участием врио губернататора
«Задали высочайшую планку служения Родине» — Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Rekun; 5-tv.ru
Полиция Приморья задержала подозреваемого в скандальной трансляции гей-порно на здании администрации Михайловского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
19-летнего жителя села Михайловка в короткие сроки вычислили и доставили в отдел полиции. Там он признался, что с помощью интернета продемонстрировал своим землякам на медиапанно кино для взрослых во время празднования Масленицы.
Прежде житель Приморья занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей.
Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до шести лет. Пока он заключен под стражу.
Ранее 5-tv.ru писал, кто и зачем угрожает убийством россиянкам, снявшимся в порноклипе лидера Rammstein.
Нашли ошибку?