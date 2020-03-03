«Просто секс!» — Ханна, прикрыв обнаженную грудь журналом, раскрыла секреты макияжа

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Алиса Старжевская
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Фанаты певицы пришли в изумление от нового образа артистки.

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Фото, видео: Instagram @offi_hanna

Певица Ханна не перестает удивлять поклонников новыми образами. Так, девушка выложила фото в Instagram, где позирует топлес, облачившись в брюки из шелка, и накрасив губы алой помадой.

«Красная помада и совершенный тон — сочетание, не требующее дополнительных акцентов», — написала звезда и перечислила по порядку все то, что помогает ей сделать красивый макияж.

Фолловеры неоднозначно отреагировали на публикацию Ханны. Кто-то настаивал: в столь дерзком образе певица похожа на молодую Марию Распутину и просил перестать использовать такое количество косметики. Другие же не удержались и написали все, что думают о шикарной фигуре любимой артистки.

Instagram @offi_hanna

«Это просто секс!»

«Какая же ты классная!»

«Божественная!»

«Мне бы такую фигуру», — отмечали поклонники в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и зачем раскритиковал эротичную позу Ханны в мини-шортах.

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