Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери

Звезда фильма «Охота на пиранью» Виктория Исакова долгие годы скрывала от публики страшную тайну — ее первая дочь умерла в трехмесячном возрасте. Об этом актриса рассказала в интервью Ирине Шихман на ее YouTube-канале.

Исакова 17 лет счастлива в браке с режиссером Юрием Морозом. Сегодня знаменитая пара воспитывает дочку Варю, о существовании которой до последнего времени никто и не догадывался. Знали только самые близкие люди. Актриса призналась: они с супругом боялись рассказывать миру счастливую новость, после того как пережили страшную трагедию.

«Мы столкнулись с проблемой с точки зрения медицины. Она никаким образом не решается, точнее люди просто не узнают, почему они потеряли ребенка. До них не доходит информация. Они теряют ребенка до того, как понимают, что с ним произошло», — попыталась объяснить Виктория.

На вопрос Ирины Шихман: «Была ли это генетическая несовместимость?». Артистка ответила утвердительно. Но тут же заметила: ей очень повезло, поскольку иностранные врачи решили эту проблему. Однако с горем справляться было нелегко. Звезда то и дело просила родных и коллег занять ее чем-нибудь, чтобы не было свободного времени на размышления и слезы.

«Был момент, когда мы задумались о том, чтобы усыновить ребенка. Но у Юры были вопросы в этом отношении. Он сомневался», — вспоминала Исакова.

В завершение разговорах о детях Виктория отметила: она почувствовала себя по-настоящему счастливой только после рождения Вари. Однако страх потери остался с ней навсегда.

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