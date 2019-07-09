«Вынашиваю слона»: Исакова ответила на бесконечные слухи о своей беременности

, 14:51 Фото 1 321

Актриса Виктория Исакова объяснила поклонникам, что в деликатном положении она не находится.

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Фото, видео : Instagram @v_isakova

Поклонники Виктории Исаковой давно уже обсуждают возможную беременность любимой актрисы. На днях подозрения фанатов только усилились — Виктория опубликовала снимок, на котором она подложила подушку под свитер, сымитировав «беременный» живот. Однако на деле артистка пополнения в семье не ждет — об этом ей пришлось отдельно оповещать своих подписчиков в Instagram.

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«Я, похоже, вынашиваю слона, так как беременна уже полтора года по сообщениям разных газет. Я была бы счастлива сообщить всем подобную новость, но пока, к сожалению, могу ее только опровергнуть», — пишет Исакова.

Instagram @v_isakova

Также Виктория посетовала на то, с какой скоростью и на основании каких незначительных фактов разлетаются слухи. Например, из-за простуды на губе публика может решить, что актриса сделала неудачную инъекцию для их увеличения.

«Не сделала макияж и кто-то тебя сфоткал — значит, она несчастна, у нее горе. Поешь огурцов соленых на ночь, отекла — пьет, спивается», — продолжает приводить примеры Виктория.

В комментариях поклонники поддержали любимую актрису. Фолловеры заверили Исакову, что никогда не доверяют слухам, и осудили тех, кто строит такие предположения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Исакова выложила в сеть «постельное» фото с двумя полуголыми мужчинами.

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