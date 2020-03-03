Самолет, летевший из Владивостока в Москву, приземлился в Хабаровске

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Карина Бернтгольц
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Посадка воздушного судна прошла благополучно.

Фото: www.globallookpress.com /Robert Michael; flightradar24.com

Самолет рейса «Владивосток — Москва» совершил посадку в Хабаровске. Авиалайнер приземлился на запасном аэродром в городе. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

flightradar24.com

О причинах экстренной посадки пока ничего не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж воздушного судна принял решение о возврате воздушного судна в аэропорт вылета. Информация уточняется.

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