У Сергея Есенина XXI века появился собственный аккаунт в Instagram

Instagram-аккаунт Сергея Есенина набирает популярность в соцсети. Страницу от имени поэта создала учительница из Тюменской области Алия Исалимова. В микроблог она выкладывает фотографии на тему, как бы выглядел классик, если бы жил в XXI веке.

На снимках Есенин предстает в современном антураже: в кафе и шикарном ресторане, за рулем дорогого автомобиля, у ноутбука и со смартфоном в руке. Каждый снимок сопровождается тематически подобранным стихотворением из его творчества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Черный человек Глядит на меня в упор🌑#чёрныйчеловек Публикация от Сергей Есенин (@yes__enin) 12 Сен 2019 в 6:44 PDT

Как рассказала Исалимова изданию Metro, она влюбилась в творчество русского поэта на последнем курсе университета, когда писала по нему дипломную работу. По окончании вуза девушка устроилась в школу. Там она увидела, что ученики проявляют равнодушие к литературе и к Есенину в частности. Тогда молодая учительница решила оригинальным способом привить школьникам интерес к классике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хулиган я, хулиган. От стихов дурак и пьян🕺🏼#яношуцилиндрнедляженщин Публикация от Сергей Есенин (@yes__enin) 6 Сен 2019 в 5:06 PDT

По словам Алии, дети оценили такой подход и теперь знают многие стихи Есенина наизусть. В качестве оригиналов для снимков она берет фотографии футболистов, в основном — игроков «Баварии»: Левандовски, Родригеса, Алонсо, и обрабатывает их в фоторедакторе. Сегодня на страницу Есенина подписаны 24 тысяч человек.

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