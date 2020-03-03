У Сергея Есенина XXI века появился собственный аккаунт в Instagram
Учительница из Тюменской области завела страницу в соцсети от имени поэта. С помощью фотошопа она показывает, как бы выглядел Есенин в XXI веке, и прививает школьникам любовь к его стихам.
Фото: Instagram @yes__enin; www.globallookpress.com / Viktor Gritsuk
Instagram-аккаунт Сергея Есенина набирает популярность в соцсети. Страницу от имени поэта создала учительница из Тюменской области Алия Исалимова. В микроблог она выкладывает фотографии на тему, как бы выглядел классик, если бы жил в XXI веке.
На снимках Есенин предстает в современном антураже: в кафе и шикарном ресторане, за рулем дорогого автомобиля, у ноутбука и со смартфоном в руке. Каждый снимок сопровождается тематически подобранным стихотворением из его творчества.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как рассказала Исалимова изданию Metro, она влюбилась в творчество русского поэта на последнем курсе университета, когда писала по нему дипломную работу. По окончании вуза девушка устроилась в школу. Там она увидела, что ученики проявляют равнодушие к литературе и к Есенину в частности. Тогда молодая учительница решила оригинальным способом привить школьникам интерес к классике.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хулиган я, хулиган. От стихов дурак и пьян🕺🏼#яношуцилиндрнедляженщин
По словам Алии, дети оценили такой подход и теперь знают многие стихи Есенина наизусть. В качестве оригиналов для снимков она берет фотографии футболистов, в основном — игроков «Баварии»: Левандовски, Родригеса, Алонсо, и обрабатывает их в фоторедакторе. Сегодня на страницу Есенина подписаны 24 тысяч человек.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А ты, любимый, Верный пегий пес?! От старости ты стал визглив и слеп И бродишь по двору, влача обвисший хвост, Забыв чутьем, где двери и где хлев. О, как мне дороги все те проказы, Когда, у матери стянув краюху хлеба, Кусали мы с тобой ее по разу, Ни капельки друг другом не погребав.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине запретили книги, изданные в СССР.
Нашли ошибку?