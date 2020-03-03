Самолет «Владивосток — Москва» сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности
Как пояснили в авиакомпании «Аэрофлот», после проверки борт вылетит в пункт назначения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; 5-tv.ru
В «Аэрофлоте» прокомментировали экстренную посадку самолета рейса «Владивосток — Москва» в Хабаровске. Как пояснили в авиакомпании, воздушное судно приземлилось на аэродроме города после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий. После их окончания борт направится в пункт назначения — российскую столицу.
В пресс-службе аэропорта Хабаровска уточнили, что посадка была совершена после сообщения о минировании воздушного судна.
«В 15:15 совершил посадку борт авиакомпании „Аэрофлот“ Airbus А-330. На борту находилось 167 пассажиров и 14 членов экипажа. Из-за сообщения о минировании экипаж принял решение о посадке как на запасном в аэропорту Хабаровска», — сообщила начальник пресс-службы аэропорта Хаустова Анастасия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстренная посадка авиалайнера в Хабаровске прошла благополучно.
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