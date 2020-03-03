«Вот это грудь!» —«Сочное» фото Кайли Дженнер в бикини взорвало сеть

Американская модель Кайли Дженнер покорила сеть, опубликовав новое фото на природе. На этот раз светская львица предстала на фоне пальм в крайне сексуальном и будоражащем бикини шоколадного цвета. Купальник, выбранный для съемки, был настолько откровенным, что даже частично обнажил пышную грудь звезды и подчеркнул ее «аппетитную» фигуру.

Поклонники не могли оторвать глаз от такой пленительной красотки. На снимке Кайли Дженнер было выбрано удачно все: и умопомрачительное бикини, и локация для фотосессии, и ракурс. Даже позы модели были настолько идеальными, что еще больше приковывали внимание поклонников к выдающимся достоинствам теледивы. Всего за один час «горячий» снимок набрал четыре миллиона лайков, а за 13 часов количество отметок «мне нравится» превысило десять тысяч.

Instagram @kyliejenner

«Вот это грудь!»

«Секси-шмекси!»

«Разве можно оторвать глаза от такой горячей красотки?»

«Горячо! Прошу, не растерзайте меня своим страстным взгглядом!»

«Королева!» — отмечали юзеры.

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