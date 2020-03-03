«Вот это грудь!» —«Сочное» фото Кайли Дженнер в бикини взорвало сеть
Американская модель произвела фурор в Instagram, продемонстрировав «аппетитные» формы в откровенном купальнике.
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Фото, видео: Instagram @kyliejenner
Американская модель Кайли Дженнер покорила сеть, опубликовав новое фото на природе. На этот раз светская львица предстала на фоне пальм в крайне сексуальном и будоражащем бикини шоколадного цвета. Купальник, выбранный для съемки, был настолько откровенным, что даже частично обнажил пышную грудь звезды и подчеркнул ее «аппетитную» фигуру.
Поклонники не могли оторвать глаз от такой пленительной красотки. На снимке Кайли Дженнер было выбрано удачно все: и умопомрачительное бикини, и локация для фотосессии, и ракурс. Даже позы модели были настолько идеальными, что еще больше приковывали внимание поклонников к выдающимся достоинствам теледивы. Всего за один час «горячий» снимок набрал четыре миллиона лайков, а за 13 часов количество отметок «мне нравится» превысило десять тысяч.
«Вот это грудь!»
«Секси-шмекси!»
«Разве можно оторвать глаза от такой горячей красотки?»
«Горячо! Прошу, не растерзайте меня своим страстным взгглядом!»
«Королева!» — отмечали юзеры.
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