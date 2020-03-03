В Ленобласти молодой парень лишился ноги, попав под поезд
Инцидент произошел 2 марта в районе деревни Жихарево Кировского района.
Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл
Житель поселка Назия Ленинградской области лишился ноги, попав под поезд. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 2 марта в районе деревни Жихарево Кировского района.
18-летний пострадавший был в срочном порядке госпитализирован. Врачи городской больницы Шлиссельбурга диагностировали у него травматическую ампутацию левой стопы. Молодой человек в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации.
Транспортная полиция выясняет все обстоятельства ЧП.
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