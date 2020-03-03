В Ленобласти молодой парень лишился ноги, попав под поезд

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Василий Заика
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Инцидент произошел 2 марта в районе деревни Жихарево Кировского района.

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл

Житель поселка Назия Ленинградской области лишился ноги, попав под поезд. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 2 марта в районе деревни Жихарево Кировского района.

18-летний пострадавший был в срочном порядке госпитализирован. Врачи городской больницы Шлиссельбурга диагностировали у него травматическую ампутацию левой стопы. Молодой человек в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации.

Транспортная полиция выясняет все обстоятельства ЧП.

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