Пассажирский самолет Новосибирск — Москва экстренно садится в Перми. По предварительной информации, лайнер подал сигнал бедствия над Удмуртией и быстро снижается. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник, борт совершил экстренное снижение и продолжил полет.

«Самолет Airbus A-320 выполняет полет из Новосибирска в Москву. Командир подал сигнал бедствия над Удмуртией. Лайнер экстренно снизился и продолжает полет», — цитирует агентство собеседника.

Предположительно, на борту самолета мог сработать датчик разгерметизации.

По данным публичного веб-сервиса Flightradar24, самолет подал сигнал тревоги, выполняющий рейс S72508 экстренно снизился до 24 тыс. 775 футов (7 тыс. 550 метров) и продолжает снижаться.