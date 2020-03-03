Джедай из «Звездных войн» подарил девочке протез

Актер Марк Хэмилл, сыгравший роль Люка Скайуокера в знаменитых «Звездных войнах», подарил 11-летней девочке-инвалиду бионический протез руки.

Узнав, что она фанат киносаги, он прислал ей уникальную модель, сделанную в стиле робота. Это первый в мире протез, который управляется мышцами руки и обладает искусственной кистью с работающими пальцами. Девочка и актер пообщались по интернету и вместе испытали новинку.

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