НАК: 34 теракта предотвращено в России в 2019 году

Первый заместитель главы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин заявил, что в прошлом году российские силовики предотвратили 34 теракта на территории России.

«В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — сказал Кулягин.

Он добавил, что в 2019-м представители силовых структур пресекли деятельность 78 ячеек запрещенных организаций, планировавших террористические акты и нападение на сотрудников государственных учреждений.

Игорь Кулягин также отметил, что за минувший год российскими силовиками были задержаны сорок главарей запрещенных организаций, 241 рядовой боевик и 606 пособников. Представитель НАК подчеркнул — за последние пять лет преступления террористической направленности на территории РФ стали совершать в девять раз реже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин попросил ФСБ наращивать борьбу с терроризмом.