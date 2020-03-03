НАК: 34 теракта предотвращено в России в 2019 году
Силовиками были задержаны сорок главарей запрещенных организаций, 241 рядовой боевик и 606 пособников.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Klein; Известия / Зураб Джавахадзе; РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Первый заместитель главы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин заявил, что в прошлом году российские силовики предотвратили 34 теракта на территории России.
«В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — сказал Кулягин.
Он добавил, что в 2019-м представители силовых структур пресекли деятельность 78 ячеек запрещенных организаций, планировавших террористические акты и нападение на сотрудников государственных учреждений.
Игорь Кулягин также отметил, что за минувший год российскими силовиками были задержаны сорок главарей запрещенных организаций, 241 рядовой боевик и 606 пособников. Представитель НАК подчеркнул — за последние пять лет преступления террористической направленности на территории РФ стали совершать в девять раз реже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин попросил ФСБ наращивать борьбу с терроризмом.
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