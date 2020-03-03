«Моя вселенная»: Данила Козловский выложил фото с новорожденной дочерью

Фото с новорожденной дочерью опубликовал на своей странице в Instagram Данила Козловский. Накануне стало известно, что артист и его возлюбленная, актриса Ольга Зуева стали родителями. Молодая мама выложила снимок с девочкой на руках на фоне американского небоскреба. Аналогичный кадр сделал и новоиспеченный отец. Он стоит на открытой площадке высотного здания, целуя окутанную девочку.

«Моя вселенная. Daddy’s time (время папочки — Прим.ред.)», — лаконично подписал фотографию актер и режиссер. К короткому тексту он добавил тег «я батя».

Instagram @danilakozlovsky

Комментарии к посту Козловский отключил, но нетрудно догадаться, как подписчики отреагировали бы на эту новость. Поклонники уже поздравляют звездную пару с прибавлением. Единственное, о чем жалеют отдельные фолловеры — им неизвестно, как выглядит малышка. Ни Козловский, ни Зуева пока не демонстрируют ее лицо. Очевидно, звезды придерживаются старинной традиции защищать младенца от сглаза в первые месяцы жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая невеста Козловского откровенно рассказала о новом романе.