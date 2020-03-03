В Карелии пьяный мужчина изрезал ножом бывшую жену и собутыльников

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Василий Заика
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Инцидент произошел в квартире одного из домов в Беломорске.

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Classen

Нетрезвый житель Карелии изрезал ножом бывшую жену и собутыльников. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел в квартире одного из домов в Беломорске.

По версии следствия, 46-летний мужчина устроил у себя дома застолье, участниками которого стали его бывшая жена и приятели. По завершении алкогольных возлияний хозяин квартиры внезапно напал на экс-супругу с ножом. Очевидцы попытались защитить женщину, но разъяренный злоумышленник умудрился и им нанести ранения.

В результате потасовки бывшая жена дебошира скончалась на месте. Их пострадавшие знакомые попали в больницу.

Подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц». Обстоятельства инцидента выясняют следователи.

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