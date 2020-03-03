Под Тюменью мужчина застрелил собутыльницу

|
Василий Заика
46

Инцидент произошел ночью 1 марта у подъезда одного из домов в Тобольске.

Фото: СК РФ

Житель Тобольска Тюменской области, предположительно, безо всяких причин застрелил собутыльницу. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел ночью 1 марта у подъезда одного из домов в микрорайоне Менделеево.

По версии следствия, 48-летний тоболяк вышел на улицу, прихватив охотничье ружье. Вскоре на глаза мужчине попалась компания молодых людей, с которыми он не так давно выпивал. В определенный момент местный житель направился к одной из женщин, выхватил ружье и разрядил его ей в живот. Пострадавшая скончалась на месте.

Злоумышленника арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выясняют мотивы предполагаемого преступника.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.44
0.11 73.94
0.52
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер

Новости Lentainform

Загрузка...