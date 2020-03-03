100-летний ветеран Великой Отечественной войны играет на пианино «В землянке»

В сети появилось видео, на котором 100-летний московский ветеран Великой Отечественной войны играет на фортепиано. Он исполняет знаменитую мелодию военных лет — «В землянке» Константина Листова. Ролик выложил пользователь YouTube пользователь под ником Джон Сноун.

«Дедушке 100 лет. Ветеран Великой Отечественной войны. Дошел до Берлина. Награжден Красной Звездой», — написал автор ролика.

Как выяснил РЕН ТВ, любитель классики и герой войны не жалует журналистов, поэтому пообщаться с ним не удалось.

«Он не хочет, чтобы его беспокоили журналисты. Просто выложили в YouTube, чтобы люди видели, что в таком возрасте можно так играть на пианино. Он, к сожалению, не сможет выйти на парад 9 мая», — рассказал знакомый ветерана.

В комментариях к видео пользователи поразились жизнелюбию дедушки и написали, что обязательно покажут своим детям, как можно играть на фортепиано в 100 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Уфе устроили парад перед домом 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны.