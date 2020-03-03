Крысиным ядом отравились дети в детском саду в Подмосковье

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Марина Неруцких
Срочная новость 173

По предварительной информации, малыши нашли отраву и съели ее.

Фото: ТАСС / Афонина Елена

Крысиным ядом отравились дети в детском саду в Подмосковном поселке Белозерский. По предварительной информации, нянечка заметила, что малыши что-то съели. После этого были вызваны медики.

Как стало известно 5-tv.ru, двоих четырехлеток отправили в больницу машиной «скорой помощи», еще троих отвезли сами родители. После того как малышам промыли желудки и взяли анализы, выяснилось, что никаких показаний на отравление ядом нет. Дети говорят, что ничего не ели. 

Состояние детей удовлетворительное. Причины инциденты устанавливаются.

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