Крысиным ядом отравились дети в детском саду в Подмосковье
По предварительной информации, малыши нашли отраву и съели ее.
Фото: ТАСС / Афонина Елена
Крысиным ядом отравились дети в детском саду в Подмосковном поселке Белозерский. По предварительной информации, нянечка заметила, что малыши что-то съели. После этого были вызваны медики.
Как стало известно 5-tv.ru, двоих четырехлеток отправили в больницу машиной «скорой помощи», еще троих отвезли сами родители. После того как малышам промыли желудки и взяли анализы, выяснилось, что никаких показаний на отравление ядом нет. Дети говорят, что ничего не ели.
Состояние детей удовлетворительное. Причины инциденты устанавливаются.
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