Вежливый интернет: миф или реальность?

В России могут ужесточить наказания за оскорбления и угрозы в интернете. Комиссия Общественной палаты уже готовит пакет конкретных предложений. Речь идет о таких случаях, когда пользователям угрожают убийством, устраивают онлайн-травлю.

Часто в таких ситуациях оказываются и звезды, и известные блогеры, и простые люди. Но привлечь к ответственности обидчиков практически невозможно. Ведь сначала их нужно идентифицировать. И доказать, что оскорбляют и запугивают именно они, а не кибер-преступники, взломавшие очередной аккаунт.

Так можно ли сделать интернет вежливым? Подробности в видеосюжете Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бледанс прокомментировала инициативу введения наказания за оскорбления в сети.