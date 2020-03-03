Вежливый интернет: миф или реальность?
Комиссия Общественной палаты готовит пакет предложений, ужесточающих наказание за оскорбления и угрозы в сети.
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Фото, видео: ТАСС / Машков Юрий; 5-tv.ru
В России могут ужесточить наказания за оскорбления и угрозы в интернете. Комиссия Общественной палаты уже готовит пакет конкретных предложений. Речь идет о таких случаях, когда пользователям угрожают убийством, устраивают онлайн-травлю.
Часто в таких ситуациях оказываются и звезды, и известные блогеры, и простые люди. Но привлечь к ответственности обидчиков практически невозможно. Ведь сначала их нужно идентифицировать. И доказать, что оскорбляют и запугивают именно они, а не кибер-преступники, взломавшие очередной аккаунт.
Так можно ли сделать интернет вежливым? Подробности в видеосюжете Максима Облендера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бледанс прокомментировала инициативу введения наказания за оскорбления в сети.
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