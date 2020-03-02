Бледанс прокомментировала инициативу введения наказания за оскорбления в сети
Общественная палата предложила ввести уголовную ответственность за оскорбления в интернете.
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Фото, видео: Instagram @bledans; 5-tv.ru
В конце февраля в Общественной палате предложили ввести уголовное наказание за оскорбления любого человека в сети. Как правило, больше всего с травлей в интернете сталкиваются медийные личности.
Российская актриса Эвелина Бледанс в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировала инициативу введения наказания за оскорбления в интернете и рассказала о своем отношении к хейтерским комментариям в социальных сетях.
По словам артистки, она положительно относится к предложению, поскольку, как публичная личность, часто сталкивается с негативом. Хейтеры пишут оскорбления не только в ее адрес, но и в отношении ее ребенка.
«У меня у самой, иногда, настолько чешутся руки, что мне лично хочется найти и вырвать клок волос тем людям, которые так пишут. Поэтому, если будет такое наказание для этих людей, то, во-первых, они десять раз подумают писать ли гадость человеку, не зная ни его, ни ситуации», — сказала знаменитость.
Бледанс добавила, что несмотря на свой звездный статус она не позволит себе написать гадость незнакомому человеку.
«Я себе сама никогда не позволю никого оскорбить, тем более чужому человеку написать на страничку. Мне кажется, нет ни одного человека, который против этого, особенно, если говорить о публичных людях», — резюмировала артистка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Бледанс примерил мамину шляпу.
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