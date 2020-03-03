Известный нотариус на Maybach попал в массовое ДТП в Москве

Заслуженный юрист РФ, экс-президент Московской Городской Нотариальной Палаты Василий Ралько попал в массовое ДТП в Москве. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места аварии.

В общей сложности, на Пресненской набережной столицы столкнулись четыре автомобиля. Один из них — Mercedes-Maybach, принадлежащий известному нотариусу. Также повреждения получили машины марок KIA, Volkswagen и BMW.

Сотрудники ГИБДД уже работают на месте ДТП. Перекрыты две полосы движения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом примечательном массовом ДТП – 30 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии.