Видео: массовое ДТП с 30 автомобилями произошло на трассе в Башкирии
Накануне спасатели предупреждали об ухудшении погодных условий.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, МЧС России по Республике Башкортостан
Массовая авария с участием более 30 автомобилей произошла на дороге Самара-Уфа-Челябинск из-за сильной метели. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, сообщает «Интерфакс».
По его словам, всего на трассе произошло 14 аварий. В результате одного из ДТП 18-летней девушке потребовалась медицинская помощь.
«Сегодня днем с 1429 по 1455 километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск произошло 10 ДТП с участием более 30 транспортных средств», — заявил Гильмутдинов.
Позднее произошло еще четыре аварии, где столкнулись десять автомобилей.
В Башкирии в понедельник, 24 февраля, сильно ухудшилась погодные условия: на улице идет мокрый снег, метель, а также бушует сильный ветер.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что семья из четырех человек погибла в страшном ДТП в Удмуртии.
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