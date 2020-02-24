Видео: массовое ДТП с 30 автомобилями произошло на трассе в Башкирии

Массовая авария с участием более 30 автомобилей произошла на дороге Самара-Уфа-Челябинск из-за сильной метели. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, всего на трассе произошло 14 аварий. В результате одного из ДТП 18-летней девушке потребовалась медицинская помощь.

«Сегодня днем с 1429 по 1455 километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск произошло 10 ДТП с участием более 30 транспортных средств», — заявил Гильмутдинов.

Позднее произошло еще четыре аварии, где столкнулись десять автомобилей.

В Башкирии в понедельник, 24 февраля, сильно ухудшилась погодные условия: на улице идет мокрый снег, метель, а также бушует сильный ветер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семья из четырех человек погибла в страшном ДТП в Удмуртии.