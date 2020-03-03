Власти Румынии не пустили в страну российского ученого-лингвиста
Алексей Умнов-Денисов, занимающийся дешифровкой дохристианской письменности балканских племен, должен был выступить в археологическом институте в Бухаресте и в российском научно-культурном центре.
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Фото, видео: 24tv.ua; proexpress.com.ua; Вконтакте @id26481057; Известия / Павел Кассин
Власти Румынии без объяснения причин не пустили в страну российского ученого-лингвиста Алексея Умнова-Денисова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Румынии Валерия Кузьмина, исследователь занимается дешифровкой дохристианской письменности балканских племен, в частности, изучает золотые таблички из города Синаи. Он должен был поделиться результатами своей работы в Российском центре науки и культуры, в археологическом институте имени Василе Пырвана в Бухаресте, а также в констанцском университете имени Андрея Шагуны.
«При прохождении паспортного контроля в бухарестском аэропорту Умнову-Денисову был запрещен въезд в Румынию. Мы были очень удивлены, так как всего за несколько дней до этого он получил визу в Генконсульстве Румынии в Санкт-Петербурге, и никаких вопросов к нему не возникало», — сообщил дипломат.
По его словам, устно в румынском МИДе пояснили, решение было принято в соответствии с суверенными правами Румынии и объяснению не подлежит. В связи с запретом на въезд российскому ученому посольство России направило ноту протеста в МИД Румынии.
Презентация лекции Умнова-Денисова на румынском языке в российском научно-культурном центре РЦНК в итоге была проведена без ученого, а другие его выступления отменены.
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