Сон или стихи? Уставшая Пегова озадачила поклонников фото из самолета
Актриса призналась, что стоит перед нелегким выбором, как провести час полета.
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Фото, видео: Instagram @pegovairina
Актриса Ирина Пегова показала поклонникам, как проходят трудовые будни артиста. Она выложила фотографии из самолета и задалась вопросом, что лучше — поспать часок или поучить текст для роли.
«Ну, хорош! С утра такие вопросы решать — или поспать в 6 часов утра ВСЕГО час полета, или стихи поучить ЦЕЛЫЙ час??? С одной стороны, нужно много нового выучить для спектакля „Культурное вторжение“, который пройдет в моем родном городе Выкса 9 марта, или выспаться перед сегодняшней сменой в кино?» — написала Пегова.
Поклонники единодушно сошлись во мнении, что сон на первом месте, а с ролью Ирина справится и так.
«Ирина, сначала выспаться!!! А потом быстро, быстро на подъеме с отдохнувшим головой все выучить. Удачи!»
«Ира, уставшая. Крепитесь, вся страна смотрит на вас»
«Стихи под подушку, и спать, спать!», — советовали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова в приталенном платье похвасталась пышным букетом.
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