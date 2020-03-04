Сон или стихи? Уставшая Пегова озадачила поклонников фото из самолета

Актриса Ирина Пегова показала поклонникам, как проходят трудовые будни артиста. Она выложила фотографии из самолета и задалась вопросом, что лучше — поспать часок или поучить текст для роли.

«Ну, хорош! С утра такие вопросы решать — или поспать в 6 часов утра ВСЕГО час полета, или стихи поучить ЦЕЛЫЙ час??? С одной стороны, нужно много нового выучить для спектакля „Культурное вторжение“, который пройдет в моем родном городе Выкса 9 марта, или выспаться перед сегодняшней сменой в кино?» — написала Пегова.

Поклонники единодушно сошлись во мнении, что сон на первом месте, а с ролью Ирина справится и так.

Instagram @pegovairina

«Ирина, сначала выспаться!!! А потом быстро, быстро на подъеме с отдохнувшим головой все выучить. Удачи!»

«Ира, уставшая. Крепитесь, вся страна смотрит на вас»

«Стихи под подушку, и спать, спать!», — советовали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова в приталенном платье похвасталась пышным букетом.