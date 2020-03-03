Экс-полицейский в форме вымогал у жителя Краснодара 100 тысяч рублей

Бывшего полицейского задержали в Краснодаре за вымогательство 100 тысяч рублей у одного из горожан. Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленника взяли с поличным.

Пострадавший обратился в полицию 29 февраля. Мужчина рассказал, что некто, представившийся ему Муратом, потребовал от него 100 тысяч рублей. За это он обещал не возбуждать уголовное дело за преступление, предусмотренное статьей 228 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотиков».

Встреча состоялась вечером 2 марта на улице Ставропольская. В момент передачи денег бывшего полицейского задержали сотрудники МВД и Росгвардии. Личность «Мурата» уже установлена. Им оказался 27-летний мужчина, служивший в полиции с 2008-го по 2019 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали блогера за вымогательство 800 тысяч рублей у замглавы Королева.