Мужчина во Франции взял в заложники беременную женщину и пятерых детей

Неизвестный злоумышленник захватил в заложники беременную женщину и пятерых детей. Инцидент произошел в городе Труа, пишет bfmtv.com со ссылкой на французских правоохранителей.

Уточняется, что мужчина вооружен.

На месте ЧП работают сотрудники полиции. Переговоры с ним продолжаются уже 16 часов.

Сообщается, что злоумышленник страдает неким психологическим заболеванием.

Обстоятельства инцидента уточняются.