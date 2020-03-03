Мужчина во Франции взял в заложники беременную женщину и пятерых детей

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Нюра Незванова
Срочная новость 75

Сообщается, что злоумышленник вооружен.

Неизвестный злоумышленник захватил в заложники беременную женщину и пятерых детей. Инцидент произошел в городе Труа, пишет bfmtv.com со ссылкой на французских правоохранителей.

Уточняется, что мужчина вооружен.

На месте ЧП работают сотрудники полиции. Переговоры с ним продолжаются уже 16 часов.

Сообщается, что злоумышленник страдает неким психологическим заболеванием.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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