Анна Седокова решилась рассказать о домогательствах

Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова откликнулась на пост 20-летней певицы Dequine, пожаловавшейся в интернете на домогательства со стороны двух рэперов и подвергшейся за это порицанию в соцсетях.

«Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это», — написала в своем Instagram Седокова.

Instagram @annasedokova

Она призналась, что пост молодой исполнительницы вдохновил ее рассказать в своей книге то, что не решалась выносить на публику 25 лет. Сейчас певице 37 и нетрудно посчитать, что история, о которой говорит Анна, должна была случиться с ней в 12.

«Мне было больно. Мне, за которой стоят миллионы. И я все равно молчала и боялась, а что чувствует девочка, оставшаяся одна? Превышение власти, неуважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней, полетевших в нас», — рассуждает певица.

Instagram @dequiine

Участница «золотого» состава «ВИА Гры» призывает девушек перестать обесценивать себя и свою душу, «научиться давать пощечины» тем, кто «позволяет себе лишнее», и «поддерживая друг друга, дать понять, что так с нами нельзя».

«Dequine, теперь у тебя есть слово и любовь еще одной королевы. Продолжай делать музыку и борись за свои идеи, какими бы сумасшедшими они всем не казались», — пишет Седокова.

К ней присоединилась российская певица Рита Дакота.

«Спасибо, Аня. Благодаря твоему посту подписалась на Dequine и вдохновилась тоже рассказать свою историю, о которой даже подругам не рассказывала, так было стыдно и мерзко. Спасибо, спасибо вам, девочки. Это очень много, это очень важно», — написала она в комментариях к посту Седоковой.

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