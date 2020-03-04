Путин обсудил с вице-премьером Хуснуллиным реализацию нацпроектов

Реализацию национальных проектов Владимир Путин в Кремле обсудил с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. В новом составе правительства он курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов. Эти темы и были в центре внимания.

«Приступили уже в полном объеме к работе?» - поинтересовался Путин.

«Да, Владимир Владимирович, приступили. Хотелось бы доложить о реализации национальных проектов — это ключевая задача, чем мы занимаемся. Могу сказать, что на сегодняшний день из позитивных моментов: полностью доведено финансирование по всем проектам, в ежедневном режиме занимаемся в рамках рабочей группы. Полностью проверяем контрактацию вместе с регионами, полностью проверяем, кому что мешает», — проинформировал российского лидера Хуснуллин.

«Какие-то особые сложности вы для себя определили, чувствуете?» — спросил Путин.

«Все сложности имеют рабочий характер. Сказать, что есть что-то нерешаемое, нет. Все вопросы решаемые. Деньги все выделены, полномочия все даны. Надо всем работать и реализовывать», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин также отчитался, что поручение президента о дополнительной помощи жителям пострадавшей от паводка Иркутской области было выполнено сразу же в течение недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поручил разработать закон о контроле за грамотностью чиновников.