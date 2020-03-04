Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Среди заразившихся коронавирусом в Китае, по состоянию на 11 февраля было всего 2% детей и подростков до 19 лет. Причем в категории от рождения до 10 лет и от 10 до 19 лет заболевших примерно поровну. Такие данные обнародовал Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Тот факт, что COVID-19 по какой-то причине щадит детей, подтверждают и российские ученые. Однако однозначный вывод о безопасности вируса для молодого населения Земли пока делать рано, вопрос требует более детального изучения.

Ранее власти Китая изучили показатели смертности самых первых заразившихся в городе Ухань. Оказалось, что там не умер ни один ребенок.

«Насколько мне известно, в возрастной группе от 0 до 10 лет смертельных исходов не наблюдалось. Информации об особенностях течения болезни у детей нет, их доля в структуре заболевших оценивается как крайне низкая», — подтвердил «Известиям» заведующий инфекционным отделением клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов.

По словам экспертов, подростки действительно лучше защищены от COVID-19. Причина — в особенностях иммунной системы. Основная группа риска — это люди старше 60 лет, причем с хроническими заболеваниями.

«Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям. Кроме того, наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений. Поэтому все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей. Именно эта группа населения более восприимчива к ним», — пояснила директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова в интервью «Известиям».

Среди заболевших почти нет несовершеннолетних и благодаря психологическому фактору. По мнению врачей, во время эпидемии родители строго следят, чтобы их дети избегали контакта с опасным заболеванием, соблюдали нормы гигиены и следовали рекомендациям медиков. Сами же взрослые чаще всего к этим правилам относятся не так ревностно. Кроме того, обычно первыми закрывают на карантин именно детские учреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда вакцину от коронавируса нового типа начнут применять в России.