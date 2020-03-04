В Карелии алкоголик зарезал задержанного в спецотсеке полицейской машины

Пьяный житель Карелии зарезал задержанного в спецотсеке полицейской машины. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел в Петрозаводске.

Следователи выяснили, что 46-летнего предполагаемого злоумышленника стражи порядка доставляли в отдел полиции на служебном авто. В спецотсеке машины, кроме мужчины, находился другой задержанный. При невыясненных обстоятельствах подозреваемый выхватил нож и набросился на «собрата по несчастью». От полученных травм пострадавший скончался.

Местного жителя арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемому грозит до 15 дет тюрьмы. Помимо прочего, Следственный комитет проверит действия полицейских.