Пожар на рынке в Адлере достиг площади 500 квадратных метров — видео

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Ниса Мурзанаева
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Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Фото, видео: YouTube / dlyababushki, Elyorjon Karimov

Сильный пожар разгорелся на территории рынка в Адлере. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. Незамедлительно на место были направлены силы и средства МЧС России. Предварительная площадь 500 квадратных метров», — сказали в ведомстве.

Инцидент произошел на Демократической улице. Обстоятельства и причины пожара выясняются. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар на территории Новолипецкого металлургического комбината тушили по третьему номеру.

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