Рекорд России установил шестилетний мальчик в Краснодарском крае
Максим Квардаков сделал наибольшее число повторений акробатического колеса за минуту.
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Фото, видео: ТАСС / Узаков Сергей; 5-tv.ru
Шестилетний мальчик из Красноярского края установил рекорд России. Максим Квардаков сделал наибольшее число повторений акробатического колеса за минуту. Он выполнил это упражнение 44 раза. Такое и взрослым спортсменам не по силам.
Трюк Максим научился делать сам в акробатической студии куда он ходит после садика.
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