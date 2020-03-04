Рекорд России установил шестилетний мальчик в Краснодарском крае

Шестилетний мальчик из Красноярского края установил рекорд России. Максим Квардаков сделал наибольшее число повторений акробатического колеса за минуту. Он выполнил это упражнение 44 раза. Такое и взрослым спортсменам не по силам.

Трюк Максим научился делать сам в акробатической студии куда он ходит после садика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про восьмилетнего россиянина, который установил мировой рекорд по жиму штанги.