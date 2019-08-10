Восьмилетний россиянин установил мировой рекорд по жиму штанги

Восьмилетний россиянин Владислав Черепанов установил мировой рекорд по жиму штанги лежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного детского центра «Артек».

Школьник выжал штангу из положения лежа 701 раз. При установлении рекорда присутствовали 11-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Александр Муромский и олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Александр Иваницкий. Результат будет передан в комитет Книги рекордов Гиннеса.

По словам Муромского, судейская коллегия комитета Книги рекордов Гиннеса в течение трех месяцев рассмотрит рекорд, и даст ответ.

«Я как 11-кратный рекордсмен книги рекордов Гиннеса могу сказать, что все условия были соблюдены, и мы ожидаем положительного решения», — резюмировал спортсмен.

Восьмилетний силач проживает в городе Советске Кировской области. За 25 минут он поднял штангу 701 раз. При этом снаряд весил половину массы его тела — 10 кг. В общей сложности менее чем за полчаса школьник поднял более семи тонн.