Восьмилетний россиянин установил мировой рекорд по жиму штанги

Восьмилетний россиянин Владислав Черепанов установил мировой рекорд по жиму штанги лежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного детского центра «Артек».
Школьник выжал штангу из положения лежа 701 раз. При установлении рекорда присутствовали
По словам Муромского, судейская коллегия комитета Книги рекордов Гиннеса в течение трех месяцев рассмотрит рекорд, и даст ответ.
Восьмилетний силач проживает в городе Советске Кировской области. За 25 минут он поднял штангу 701 раз. При этом снаряд весил половину массы его тела — 10 кг. В общей сложности менее чем за полчаса школьник поднял более семи тонн.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом рекорде.