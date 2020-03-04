«В случившемся виноват Игорь»: Таисия Повалий сломала ногу

Перелом ноги выбил Таисию Повалий из привычного графика, пишет портал «Дни.ру». Неприятный случай произошел с певицей месяц назад. Теперь она, по совету врача, начинает ходить. Благо, гипс ей накладывать не стали — обошлось без смещения.

«В случившемся виноват Игорь (Лихута, супруг и продюсер — Прим. ред.), — в шутку говорит звезда. — Он ведь меня постоянно подгогоняет — мол, концерты, эфиры, съемки, всегда надо спешить».

Ближайшие недели Повалий еще придется ходить в удобной обуви. Таисия называет эту необходимость трагедией, поскольку привыкла выглядеть безупречно. В момент случившегося она плакала от боли и от обиды за порушенные планы. Тем не менее, знаменитость старается смотреть на ситуацию философски. Она уверена: высшие силы дали ей паузу, чтобы уберечь от больших бед, например, от заражения короновирусом во время многочисленных поездок и перелетов.

Любящий муж окружил артистку заботой и вниманием. Лихута помогал ей передвигаться в кресле-каталке и купил много тростей — к разочарованию певицы, без стразов. Сегодня Повалий старается как можно скорее прийти в форму. В апреле ее ожидает много выступлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таисия Повалий с мужем «поделили» внука.