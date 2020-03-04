Посольство РФ в Бухаресте направило ноту МИД Румынии после отказа во въезде российскому ученому-лингвисту

Посольство России в Румынии направило ноту в МИД страны в связи с отказом во въезде российскому ученому-лингвисту Умнову-Денисову. В россиийском диппредставительстве выразили обеспокоенность случившимся, отметив, что «искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом между научным сообществом».

Умнов-Денисов собирался представить доклад выступить в Российском центре науки и культуры в Бухаресте с лекцией о предках румын. Однако по прилету россиянина даже не выпустили из транзитной зоны. Исследователь вынужден был вернуться в РФ первым обратным рейсом.

Алексей Умнов-Денисов занимается дешифровкой дохристианской письменности балканских племен, в частности, изучает золотые таблички из города Синаи. Он должен был поделиться результатами своей работы в Российском центре науки и культуры, в археологическом институте имени Василе Пырвана в Бухаресте, а также в констанцском университете имени Андрея Шагуны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российской теннисистке, победительнице US Open без объяснения причин отказали в американской визе.