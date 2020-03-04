Жительница Тувы во сне задушила новорожденную дочь

|
Василий Заика
49

Трагедия произошла ночью 4 марта в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района.

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer

Жительница тувинского села Кызыл-Мажалык во сне задушила новорожденную дочь. Как сообщает региональный СК, трагедия произошла ночью 4 марта в Барун-Хемчикском районе.

По версии следствия, местная жительница во сне придавила малышку рукой. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для выяснения причины смерти ребенка назначена экспертиза. Проводится проверка.

+2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
66.44
0.11 73.94
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...