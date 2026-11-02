«Воскрес» в морге: пациент с инфарктом подал признаки жизни

В Архангельске пациент с инфарктом подал признаки жизни после смерти

В Архангельске 61-летний пациент, которого доставили в морг Первой городской клинической больницы имени Волосевич после констатации смерти, внезапно подал признаки жизни. Мужчину экстренно перевезли в реанимацию, где он сейчас получает интенсивную терапию. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе Министерства здравоохранения Архангельской области.

По информации ведомства, у пациента был инфаркт миокарда. На вызов направили реанимационную бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия на дому более часа. После завершения процедур врачи констатировали смерть мужчины.

Однако на этапе поступления в морг ситуация изменилась.

«На этапе поступления в морг было зафиксировано появление спонтанного дыхания, в связи с чем пациент был экстренно доставлен в Первую городскую клиническую больницу, где в настоящее время получает интенсивную терапию», — сообщили в региональном Минздраве.

Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое. Сейчас специалисты продолжают оказывать ему необходимую медицинскую помощь.

По факту произошедшего министерство здравоохранения Архангельской области организовало служебную проверку. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

Ранее в Ярославле произошел другой необычный случай, связанный с путаницей вокруг смерти человека. Во время подготовки к похоронам родственники обнаружили, что им выдали тело чужой бабушки. Родственница, которую считали умершей, оказывается была в реанимации.

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