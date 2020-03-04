ТОП-4 мужских знаков Зодиака, обладателей которых легче всего «затащить» в ЗАГС
Астрологи знают, почему мужчина — Скорпион никогда не захочет жениться, а мужчина — Весы с радостью согласится на скорую свадьбу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru
Найти достойного мужчину в современном мире — задача не из легких. Женить на себе возлюбленного — еще сложнее. Однако, как уверяет ресурс Uznayvse.ru, есть четыре знака зодиака, представителей которых легче всего довести до ЗАГСа.
Мужчины — Раки. Рожденные под этим знаком зодиака представители сильного пола влюбляются в женщин до беспамятства и редко замечают, что любимая уже разослала пригласительные открытки на свадьбу. «Надо, значит, надо», — думают они, надеясь, что потом все как-нибудь само рассосется. Главное, не обременяйте его предсвадебными хлопотами и скорее зовите тамаду.
Мужчины — Девы. Темпераментные и любвеобильные они готовы всецело посвятить себя второй половинке и не станут тратить бесценное время на холостяцкую жизнь. Но есть нюанс: только самая обаятельная и привлекательная, а также хозяйственная сможет затащить мужчину-Деву в ЗАГС.
Мужчины — Весы. Добрые и покладистые, чувственные и нежные Весы не знают, зачем именно им нужно жениться. То ли надоела холостяцкая жизнь и неопределенность, то ли он по-настоящему влюблен. Несмотря на постоянные сомнения представителей данного знака зодиака, их невесты могут быть уверены — в самый ответственный момент мужчины-Весы не подведут и скажут «да».
Мужчины — Водолеи. Представители этого знака зодиака — свободолюбивы и слишком независимы. Однако если Водолей признался второй половинке в любви, сомневаться не стоит — звоните в ЗАГС и назначайте дату свадьбы. Ответственный и честный он станет прекрасным мужем и отцом будущих детей.
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