Сеть подпольных казино обнаружили в Петербурге
Обыски проводятся сразу по пяти адресам, предполагаемым организаторам игорных заведений избирают меру пресечения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Ausserhofer/Intro; 5-tv.ru
В Петербурге избирают меру пресечения предполагаемым организаторам сети подпольных казино. Накануне прошли обыски сразу по пяти адресам, а также в кабинете замначальника районного отдела полиции. По некоторым данным, он проходит по делу в качестве свидетеля.
Как выяснили оперативники, игорные заведения почти не охранялись: хозяева надеялись на камеры наблюдения. Доступ к компьютерам с онлайн-казино имели только проверенные клиенты. Пароль для входа они узнавали от знакомых — никакой рекламы в интернете не было. Сейчас следователи и сотрудники экономической полиции выясняют, какой оборот был у сети игорных заведений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в квартире петербургского депутата было оборудовано подпольное казино.
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