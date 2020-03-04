Сеть подпольных казино обнаружили в Петербурге

В Петербурге избирают меру пресечения предполагаемым организаторам сети подпольных казино. Накануне прошли обыски сразу по пяти адресам, а также в кабинете замначальника районного отдела полиции. По некоторым данным, он проходит по делу в качестве свидетеля.

Как выяснили оперативники, игорные заведения почти не охранялись: хозяева надеялись на камеры наблюдения. Доступ к компьютерам с онлайн-казино имели только проверенные клиенты. Пароль для входа они узнавали от знакомых — никакой рекламы в интернете не было. Сейчас следователи и сотрудники экономической полиции выясняют, какой оборот был у сети игорных заведений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в квартире петербургского депутата было оборудовано подпольное казино.