В квартире петербургского депутата было оборудовано подпольное казино
Олег Калядин уверяет что жилье сдавал и не знает, какое беззаконие там творится.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
«Оскар — 2020». Лауреаты 92-й церемонии
Фото, видео: www.globallookpress.com /Christian Prandl, 5-tv.ru
Петербургский чиновник, в квартире которого нашли подпольное казино, подал в отставку. Из партии «Единая Россия» его также пообещали исключить в связи с репутацией, цитата «за гранью».
Олег Калядин долгие годы был депутатом и главой муниципального образования Введенское — это в центре с видом на Петропавловку. Жена, кстати тоже депутат, там же. И вот на той же улице, что администрация, была квартира-казино.
Чтобы проникнуть внутрь, оперативникам пришлось буквально распиливать стальные двери болгаркой, а также наносить удары кувалдой. Внутри сотрудников экономической полиции ждал настоящий рай для игрока. Карты, фишки, столы для русского покера, рулетка и игровые автоматы. Также удалось задержать несколько сотрудников и посетителей подпольного казино.
Калядин уверяет что жилье сдавал и не знает, какое беззаконие там творится. А играли по-крупному — убедился Александр Тарасенко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сенатор от Иркутской области Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольном казино.
Нашли ошибку?