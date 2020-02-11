В квартире петербургского депутата было оборудовано подпольное казино

Петербургский чиновник, в квартире которого нашли подпольное казино, подал в отставку. Из партии «Единая Россия» его также пообещали исключить в связи с репутацией, цитата «за гранью».

Олег Калядин долгие годы был депутатом и главой муниципального образования Введенское — это в центре с видом на Петропавловку. Жена, кстати тоже депутат, там же. И вот на той же улице, что администрация, была квартира-казино.

Чтобы проникнуть внутрь, оперативникам пришлось буквально распиливать стальные двери болгаркой, а также наносить удары кувалдой. Внутри сотрудников экономической полиции ждал настоящий рай для игрока. Карты, фишки, столы для русского покера, рулетка и игровые автоматы. Также удалось задержать несколько сотрудников и посетителей подпольного казино.

Калядин уверяет что жилье сдавал и не знает, какое беззаконие там творится. А играли по-крупному — убедился Александр Тарасенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сенатор от Иркутской области Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольном казино.