Сестра Кардашьян показала главный изъян своего тела
Супермодель Кайли Дженнер открыла фанатам секрет, который хранила со школы.
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Фото, видео: Instagram @kyliejenner
О главном изъяне собственного тела рассказала поклонникам Кайли Дженнер. Младшая из семейства Кардашьян вынужденно раскрыла секрет, который хранила со школы, после напора фанатов.
Повод для расспросов невольно дала поклонникам сама девушка. Самая молодая миллиардерша в мире устроила фотосессию с сестрой — супермоделью Кендалл Дженнер. Фото оттуда она опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках обе красавицы одеты в купальники с одинаковым желто-зелено-голубым принтом.
При этом наряд Кайли нестандартного дизайна — что-то среднее между купальником и пляжным платьем. Поклонники не поняли, как в нем можно загорать или купаться, если это все же купальник. А если платье, неясно, почему под ним ничего нет.
Но главный вопрос вызвала не одежда, а ноги Кайли, точнее — ее ступня. Один из пальцев на правой ноге девушки оказался заметно короче остальных. Это было особенно видно издалека из-за белого педикюра.
Часть подписчиков посчитала изъян за техническую ошибку и обвинила модель в использовании фотошопа. Чтобы развеять это предположение, Дженнер-младшая записала видео в сторис. Девушка рассказала, что один палец у нее в самом деле короче остальных. Будучи школьницей, она сломала его, и кость неправильно срослась.
Ранее 5-tv.ru писал, что «сочное» фото Кайли Дженнер в бикини взорвало сеть.
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